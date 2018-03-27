قلة ذكاء امرأة تطفئ مشاعر زوجها لتتحول إلى نفور
في واحدة من أغرب مسببات فتور العلاقة الزوجية ووصولها إلى الرغبة في انفصال طرف عن آخر ؛ تحولت حياة زوجية إلى علاقة روتينية مملة ، بسبب قلة ذكاء الزوجة .
وبالرغم من الحب الذي عاشاه معًا لسنوات ، والذي جنى ثماره طفلهما الوحيد ، إلا أن شعور الرجل بعدم تفهم زوجته له وذكائها المحدود في التعامل معه ، والذي ازداد وضوحًا يومًا بعد يوم ، أطفأ فتيل الحب المشتعل ، ليتوقف الزوج عن حب زوجته .
وأوضح الرجل معاناته التي سردها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لافتًا إلى أنه يضطر إلى تكرار الحديث ومحاولة تبسيط الأمور لزوجته وهو الأمر الذي أرهقه ذهنيًا ، حيث عبر عنها قائلًا ” ما تفهم هبلة أو غبية مادري رغم أنها جامعية ومتعلمة .
ومع تكرار هذه المعاناة ، أصبح الطلاق هو الحل الأمثل بالنسبة للرجل ، إلا أن ما يجعل قرار الانفصال أكثر صعوبة ، هو التزام الزوجة بواجباتها المنزلية وعدم تقصيرها تجاه ابنها وزوجها ، فضلًا عن حبها الجنوني له والذي يجعله في حيرة وتردد خوفًا من أن يجرحها .
معلمة[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 1 ساعة
الصراااحة هي الحل (كل طرف يتوقع من الثاني يفهمه) هي مو قارئة أفكار
حدد وش اللي ناقصك منها
ولا مانع تساعدها في بعض الأشغال المنزلية عشان تتفرغ لك
الأطفال باخذون ثلاثة أرباع وقت الأم
إذا نوم ماتنام أربع ساعات على بعض
أكيد ماراح يكون عندها طاقة لأشياء ثانوية