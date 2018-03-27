قلة ذكاء امرأة تطفئ مشاعر زوجها لتتحول إلى نفور

دنيا عادل(صدى):

في واحدة من أغرب مسببات فتور العلاقة الزوجية ووصولها إلى الرغبة في انفصال طرف عن آخر ؛ تحولت حياة زوجية إلى علاقة روتينية مملة ، بسبب قلة ذكاء الزوجة .

وبالرغم من الحب الذي عاشاه معًا لسنوات ، والذي جنى ثماره طفلهما الوحيد ، إلا أن شعور الرجل بعدم تفهم زوجته له وذكائها المحدود في التعامل معه ، والذي ازداد وضوحًا يومًا بعد يوم ، أطفأ فتيل الحب المشتعل ، ليتوقف الزوج عن حب زوجته .

وأوضح الرجل معاناته التي سردها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لافتًا إلى أنه يضطر إلى تكرار الحديث ومحاولة تبسيط الأمور لزوجته وهو الأمر الذي أرهقه ذهنيًا ، حيث عبر عنها قائلًا ” ما تفهم هبلة أو غبية مادري رغم أنها جامعية ومتعلمة .

ومع تكرار هذه المعاناة ، أصبح الطلاق هو الحل الأمثل بالنسبة للرجل ، إلا أن ما يجعل قرار الانفصال أكثر صعوبة ، هو التزام الزوجة بواجباتها المنزلية وعدم تقصيرها تجاه ابنها وزوجها ، فضلًا عن حبها الجنوني له والذي يجعله في حيرة وتردد خوفًا من أن يجرحها .