بالصور.. أمانة الرياض تطلق مبادرة فعاليات الأحياء ” حياكم في حيكم “

سعيد العجل(صدى):

اطلقت أمانة منطقة الرياض ممثلة في الادارة العامة للحدائق والخدمات الاجتماعية مبادرة ” حياكم في حيكم ” في حدائق الأحياء، لترفيه واجتماع اهالي الحي ودعم ونشر الوعي بين سكان مدينة الرياض للمحافظة على الحدائق وبيئة الحي، وإعلان فتح العضوية لبرنامج في خدمتكم و للبرنامج التطوعي ” عاون ” ، لتسجيل الراغبين والمهتمين بالمحافظة على بيئة الحي.

وقال المهندس ابراهيم بن ناصر الهويمل مدير الادارة العامه للحدائق والخدمات الاجتماعيه في أمانة منطقة الرياض ان انطلاق مبادرة ” حياكم في حيكم ” تأتي بدعم اهتمام من معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس ومتابعة من سعادة وكيل الأمين للخدمات المهندس سليمان البطحي في الاهتمام بسكان مدينة الرياض وتعزيز الوعي بأهمية ودور الحدائق وبيئة الحي في حياتنا، وواجب الجميع نحوها، لافتا أن المبادرة تستهدف جميع احياء العاصمة وتضم ثلاثين فعالية ستقام تباعا خلال ستين يوما في حدائق الأحياء.

وأعلن المهندس الهويمل أنه سيتم خلال هذه المبادرة بمشيئة الله تعالى إطلاق برنامج ” عاون ” والبدء بتسجيل الأعضاء الداعمين للحدائق حيث سيتم فتح باب التسجيل لعضوية البرنامج، الذي نستهدف من خلاله اشراك أكبر عدد من شرائح سكان المدينة للمساهمة والمحافظة على الحدائق والممتلكات والبيئة العامة.

وأردف مدير عام الحدائق قائلا اننا نسعى في مبادرة ” حياكم في حيكم ” إلي تعزيز الوعي بشكل مباشر للسكان من خلال الوصول اليهم في حدائق أحيائهم وفتح باب التطوع للاشتراك في عضوية برنامج ” عاون ” ، كما ستضم مبادرة ” حياكم في حيكم ” فعاليات عن رياضة المشي والتعريف بأهميته والاستفادة من ممرات المشاة الموجودة داخل الأحياء والحدائق لتعزيز الصحه العامة بين سكان الحي، فيما ستكون هناك فعاليات خاصة بالأطفال تشمل الرسم على الجداريات ، وفعالية الضيافه وكذلك زراعة شتلات والزهور والتعريف بأنواعها وطرق المحافظة عليها.