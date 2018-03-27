بالصور.. الأمير فيصل بن بندر يدشن مشروع القافلة المتنقلة لجمعية الإعاقة السمعية

سعيد العجل(صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم اليوم، مشروع القافلة المتنقلة للجمعية السعودية للإعاقة السمعية، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعاقة السمعية الأستاذ ناصر بن علي الهزاني وأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية.

وتم إطلاع سموه على خدمات القافلة المتنقلة وما تقدمه من خدمات لفئة الصم وضعاف السمع على جميع مناطق المملكة، من خلال إجراء التخطيط السمعي وخدمات المساعدة المالية للمستفيدين ومساعدات صرف السماعة الطبية للمستفيدين، وأيضاً إصدار بطاقات إثبات الإعاقة وتقديم برنامج الكشف المبكر للتقليل من آثار الإعاقة مبدياً إعجابه بهذا المشروع وأنها انطلاقة لخدمة الصم وضعاف السمع متمنياً التوفيق لخدمة الصم وضعاف السمع.