بالفيديو.. صالح الراشد ينتقد تدخل مي العيدان بهوشة فرح وخلود

خالد الظفيري(صدى):

انتقد الإعلامي الكويتي صالح الراشد ، زميلته الإعلامية مي العيدان ، وتدخلها في الهوشة والمناوشات التي وقعت بين الدكتورة خلود والفنانة فرح الهادي واتهامها لخلود بإجهاض فرح .

وقالت صالح في مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ” أكون معاكم صريح وواقعي أنا من أحد الأضلاع الموجودة بالسوشيال ميديا ودا طبيعي .. لكن اللي قاعدين يتكلمون بس عن مشاكل وشنو مو طبيعي ” .

وتابع صالح ” المشاكل عادي لكن اللي مو عادي .. اللي يتحشرون ويتدخلون في مشكلة بين ناس وناس .. لازم كل واحد ما يكون عنده شئ حسن يقوله لا يتكلم .. الموضوع مو ذكاء لاستغلال أي خلاف بين مشاهير لزيادة شهرة ويتلفظون بألفاظ وقحة وخادشة للحياء العام ” .

وكانت نشرت الإعلامية مي العيدان مقطع فيديو اتهمت فيه الدكتورة خلود بالتسبب في إجهاض الفنانة فرح الهادي ، بسبب مناوشات كلامية بينهما عبر السوشيال ميديا .