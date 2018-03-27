بالصور.. أوكرانيا تفوز على اليابان استعدادًا للمونديال

نواف السالم(صدى):

فاز منتخب أوكرانيا على نظيره اليابان بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم الثلاثاء على ملعب ” موريس ديفراسن ” ، ضمن الأجندة الدولية للمنتخبات.

سجل هدفي منتخب أوكرانيا كل من: ناوميتشي يويدا مدافع اليابان بالخطأ في مرماه، وألكسندر كارافاييف في الدقيقتين 21 و69، بينما أحرز هدف ” الساموراي ” اللاعب تومواكي ماكينو في الدقيقة 41.

يذكر أن منتخب اليابات يلعب في المجموعة الثامنة بمونديال روسيا الصيف المقبل مع منتخبات، بولندا والسنغال وكولومبيا، بينما لم يتأهل المنتخب الأوكراني.