وزير المالية: ولي العهد يبحث فرص استثمارية جديدة خلال زيارته إلى واشنطن

نايف السالم(صدى):

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يبحث عن الفرص الاستثمارية ” السعودية-الأمريكية ” خلال زيارته إلى واشنطن.

وعقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا استعرض خلاله عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ المجلس حيالها التوصيات اللازمة.

وكان قد وصل بحفظ الله ورعايته الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الثلاثاء الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله .