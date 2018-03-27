بالفيديو.. قطر تدس رجالها داخل ميليشيا الحوثي في اليمن

طلال الضوي(صدى):

كشفت تقارير لوسائل إعلامية ، عن الدور القطري المشبوه في دعم ميليشيات الحوثي الإيرانية باليمن ، لتقويض جهود الأمن والسلام التي ترعاها الأمم المتحدة ، بهدف تحقيق مصالحها الشخصية والتدخل في شؤون دول المنطقة .

ووفقًا لمصادر بحزب المؤتمر اليمني ، فإن الحوثيين حصلواعلى دعم لوجيستي من قطر في الفترة الأخيرة ، والتي استخدمتها لتمويل أنشطتها العسكرية ، وتمويل المهرجانات التي تنظمها ، فضلًا عن أنشطتها في المجالات الأخرى .

وسهلت الدوحة عملية التمويل الإرهابية ، بفتح قنوات اتصال مع الحوثيين وذلك من وقت مبكر ، حيث كان سيف أبو العينين ، ضابط المخابرات القطري هو حلقة الوصل في ذلك الوقت ، حيث تولى جهود الوساطة بين الحوثيين والحكومة اليمنية خلال الحروب الست التي دارت بينهما .

بل تمادت قطر في دعمها للتنظيم الإرهابي ، حيث نجحت في استمالة عدد من شيوخ القبائل وعناصر قيادية في الميليشيا ، والذين كان أبرزهم يوسف الفيشي ، وعلي قرشاوة ، ومحمد عبد السلام ، الذي توغلت تحركاته خارج اليمن الآن ، بهدف التواصل مع الدوحة لتأمين الدعم لميليشياته بالتنسيق مع إيران .

ولاتزال الدوحة ترحب حتى اليوم ، بأبناء شيوخ القبائل اليمنيين ، ممن لعبوا دور الوسيط بين الحوثيين والحكومة الشرعية ، والذي تمثلوا في حسين عبدالله الأحمر وصالح بن جادع ، وهما ثنائي يعد من أنشط حلقات الوصل بين قطر والحوثيين حاليًا ويعملان على التوسط بين الحوثي وجماعة الإخوان بترتيب ورعاية قطر ودعمها بكل الوسائل .