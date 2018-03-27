القيادة تعزي ابناء الشيخ سعود الهزاني في وفاة والدهم

سعيد العجل(صدى):

تلقى سعادة محافظ الدوادمي الأستاذ / تركي بن سعود الهزاني و أخيه العقيد / زيد بن سعود الهزاني مدير عام مكتب مدير الأمن العام تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع و صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية معبرين عن خالص التعازي وصادق المواساة لأبناء الفقيد المغفور له بإذن الله الشيخ سعود بن عبدالله بن تركي الهزاني – رحمه الله – وأسكنه فسيح جناته .

كما تلقى أبناء الفقيد تعازي صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض – حفظهم الله –

و قد عبر أبناء الفقيد عن بالغ شكرهم و تقديرهم للقيادة الرشيدة على هذه اللفته الأبوية الكريمة التي كان لها الاثر الكبير في تخفيف مصابهم الجلل مؤكدين بأن هذا ما تعودناه من ولاة الأمر حفظهم الله في هذه البلاد فهم دائماً يشاركون أبناء وطنهم أفراحهم و أحزانهم و يبادلونهم الوفاء بالوفاء مما يؤكد على ترابط و تلاحم القيادة بمواطنيها . سائلين الله ان يحفظ ولاة الأمر و أن لا يريهم أي مكروه .