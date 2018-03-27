6 علامات تدل على أن زوجك يخونك إلكترونيا

أماني الغامدي(صدى):

فتحت التكنولوجيا الأبواب للخيانة الإلكترونية، والتي تشمل إرسال محتوى جنسي، أو تبادل صور، أو إرسال رسائل نصية مفعمة بالمشاعر. ولأن الأمر في الأغلب لا يصل للتواصل الجسدي المباشر، فإن الكثير ممن يقعون في هذا الفخ مقتنعين أنهم لا يقترفون الخيانة.

ولأن الأمر أصبح سهلاً جداً بعد انتشار الهواتف الذكية، فحتى أسعد زوجين معرّضين لخطر الخيانة الإلكترونية.. إليكِ أهم علامات تخبرك أن خيانة إلكترونية تعصف بزواجك.

1- الأجهزة الخاصة به محمية بكلمة سرّ

إن كان زوجك يحمي أجهزته الإلكترونية، سواء هاتفه أو حاسوبه الشخصي، بكلمة سرّ، فهذا بخلاف تطبيقات التواصل الاجتماعي المغلقة دائماً بكلمات سر لا يعرفها أحد سواه ، وغالباً ما يغلق التطبيق أو الجهاز بسرعة بمجرد دخول شخص، خاصة أنت .

2- حسابات تواصل اجتماعي سرية

إن لم تكوني في قائمة أصدقاء زوجك، فبإمكانه بسهولة إخفاء أي أمر عليكِ. أما إن كنتما صديقين بالفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، ولاحظتِ وجود حسابات لأشخاص لا تعرفينهم شخصياً، ولا حتى إلكترونياً.. فالمزيد من الحسابات السرية التي لا تعرفين عنها شيئاً قد تكون مؤشراً على علاقات إلكترونية خفية.

3- الهوس في الرد على الاتصالات عبر الإنترنت

إن لاحظتِ أن زوجك مهووس بالاستجابة الفورية على الرسائل النصية، ورسائل البريد الإلكتروني ، ورسائل الفيسبوك أو التويتر ، فهذه علامة أخرى على أن شيئاً مريباً يحدث، ومع ذلك، يجب الحذر عند هذه النقطة، حيث أصبحنا جميعاً مدمنين للهواتف الذكية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ونستخدمها للدردشة مع الأصدقاء أو العائلة.

4- فواتير الهاتف، وسجل المتصفّح

بالنظر إلى فواتير هاتف زوجك، يمكنك اكتشاف إن كان يخونك بسهولة، كم ينفق على الرسائل النصية، أو وجود أرقام غريبة، كما يفيدك سجل المتصفّح لمعرفة المواقع التي يزورها زوجك، وإن كان من بينها مواقع إباحية.

5- سلوك غريب

التغيير المفاجئ في سلوك زوجك أهم علامة على وجود علاقة غرامية في حياته، وغالباً يكون مبالغاً في مشاعر الحب تجاهك، والسبب هو شعوره بالذنب، فيحاول تعويض هذا بالمبالغة في إظهار الحب لكِ.

6- حياة مزدوجة

إن كان زوجك يملك حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني، فانتحال هوية مخالفة لهويته في العالم الافتراضي دليل أيضاً على الخيانة.