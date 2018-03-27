مجلة أمريكية: ولي العهد هو أكثر قادة العالم العربي تأثيرًا

واشنطن(صدى):

وضعت مجلة AMI الأمريكية، صورة صاحب السمو المكلي الأمير محمد بن سلمان على الغلاف، وذلك بعد زيارته للولايات المتحدة، والتي بدأت الأسبوع الماضي بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت المجلة أن ولي العهد هو أكثر قادة العالم العربي تأثيرًا، ويغير العالم وهو في سن الـ32 عامًا فقط.

وقالت المجلة إن ولي العهد هو أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لا سيما وأن المملكة تسعى بشكل فعلي لمكافحة الإرهاب.

وعرضت المجلة خلفيات عن أساليب وطرق العمل الخاصة بولي العهد والذي يتولى مسؤولية إدارة إمبراطورية اقتصادية ضخمة للمملكة بقيمة 4 تريليونات دولار، ويقيم مشروعات ضخمة، على رأسها مدينة نيوم التكنولوجية والتي تصل قيمتها لأكثر من 640 مليار دولار.