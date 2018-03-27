بالصور.. ” فولكس فاجن بولو R Supercar ” تشارك في بطولة العالم للراليات

برشلونة(صدى):

لم تصنع فولكس فاجن سيارات بولو R من قبل للطرق العادية ، وهذه المرة كذلك صنعتها من أجل الراليات وبالتحديد بطولة العالم للراليات بتنظيم من FIA، وهذه النسخة هنا بولو R Supercar تأتي بقوة 570 حصان ونظام دفع كلي متميز لتجاوز العقبات في مثل هذه الراليات.

وتبدو واجهة السيارة أكثر شراسة في التصميم عن نسخة العام الماضي وهو ما يسمح بتحسين في تبريد المحرك وتوفير مزيد من الايروديناميكية الافضل للقوة السفلية, كما تحمل جناح خلفي جديد قابل للتعديل كما تم تطوير المحرك بصورة كبيرة كذلك. وقال جوست كابيتو رئيس قسم R في الشركة بأنهم في القسم يستوحون الالهام من سباقات السيارات مؤكداً أن بطولة العالم للراليات مثيرة بالتأكيد وأنهم يتطلعون للمشاركة فيها مع شركائهم.

وكانت الشركة قد كشفت عن السيارة الجديدة في ولفسبورج ولكنها سترافق فريق فولكس فاجن RSRX السويدي مع بيتر سولبرج خلال البطولة الكبرى ويقود السيارة جوهان كريستوفريسون وتبدأ البطولة في برشلونة بعد أقل من شهر من الآن.