مزمار وخيول في لجنة انتخابات الرئاسة المصرية بالأقصر

القاهرة(صدى):

شهدت لجنة الانتخابات الرئاسية بمنطقة كيمان المطاعنة في إسنا جنوب الأقصر، اليوم الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت، أجواء احتفالية ضخمة بطعم التراث الشعبي، حيث نظم الأهالي مسيرة بالخيول وحلقات مزمار ورقص التحطيب.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية بمصر، أمس، والتي ستنتهي غدا، يتنافس فيها فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم فيها، بـ13 ألفا و706 لجنة انتخابية موزعة بجميع المحافظات.