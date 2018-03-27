بالصور.. أمانة عسير تزيل تعديات بمساحة 180 ألف م2 في أبها

أبها(صدى):

أزالت إدارة مراقبة الأراضي والتعديات بأمانة منطقة عسير، ما يزيد عن 180 ألف م2 تقريباً من الإحداثات, بحديقة الأمانة الواقعة على طريق التعاون في مدينة أبها.

وقال مدير عام مراقبة الأراضي والتعديات المكلف عبدالله محمد أبوعزيزة: “التعديات التي تم استحداثها مؤخراً كانت عبارة عن مسوحات ترابية، وعقوم ترابية، إضافة إلى جدران استنادية بارتفاع مترين إلى ثلاثة أمتار, وتم توجيه المعدات بمساندة قوة أمنية لإزالة جميع الإحداثات والتعديات.

من جهته، قال المشرف العام على القطاعات بإدارة التعديات عبود سعد أبو طواري: الأمانة تكثف الدور الرقابي على المواقع كافة بمنطقة عسير، وفق توجيهات أمين منطقة عسير م. عبدالله المصلح، وسيتم التعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي وفقاً للأنظمة.