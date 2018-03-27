قبل بدء مباراته.. المنتخب اليمني يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا

ماجد محمد(صدى):

تأهل المنتخب اليمني لكرة القدم إلى نهائيات كأس الأمم اﻷسيوية التي ستقام في اﻹمارات العام القادم، وذلك قبل أن تبدأ مباراته المرتقبة مع النيبال مساء اليوم الثلاثاء، وجاء تأهل المنتخب إثر فوز منتخب الفلبين بهدفين لهدف على طاجيكستان.

هذا وقد ابتعد منتخب الفلبين في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من اليمن التي لعبت خمس مباريات وطاجيكستان ونقطتين لنيبال.

وضمنت الفلبين واليمن الحصول على بطاقتي التأهل إلى النهائيات عن المجموعة، حيث يتفوق منتخب اليمن بفارق المواجهات المباشرة أمام طاجيكستان. ليكون هذا التأهل الأول لكل من الفلبين واليمن إلى النهائيات.