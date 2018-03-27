إعلان موعد إصدار تأشيرات السياحة

علي القحطاني (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن بدء إصدار التأشيرات السياحية من أبريل المقبل لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، في خطوة تشكل ركيزة أساسية في التحول الاقتصادي والسياحي، ضمن رؤيتها 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الاقتصاد، بعيداً عن النفط.

وكان الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قد أعلن أن ” التأشيرات السياحية ستبدأ الصدور في الربع الأول من 2018 إلكترونياً، وتشمل جميع الدول المتاح لها زيارة السعودية ” .

وأشار الأمير سلطان، إلى أن قيمة التأشيرة السياحية لم تحدد بعد، لكنه أكد أنها ستكون بأقل تكلفة ممكنة باعتبار أثرها الاقتصادي المتراكم أكثر من قيمة التأشيرة النقدية، إذ سيكون أثرها في الباقات والجولات السياحية والفنادق والاستهلاك وغيرها.