سعودي يطعن أمام مجلس الدولة للحصول على الجنسية المصرية

علي القحطاني(صدى):

طالب مواطن سعودي، اليوم الثلاثاء، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، للتظلم ضد قرار صادر من الإدارة العامة للهجرة والجوازات باعتباره سعودي الجنسية وعدم منحه الجنسية المصرية.

وجاء في الدعوى أن المتظلم من قرار إدارة الهجرة والجوازات تقدم بأوراق منحه الجنسية المصرية لإدارة الهجرة والجوازات ومعه ما يثبت أنه مولود في مصر بتاريخ 1 أكتوبر 1996 بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وأن والدته مصرية ووالده سعودي الجنسية، إلا أن مصلحة الجوازات والهجرة رفضت، وهو ما دفعه للجوء للقضاء.