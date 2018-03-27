الاتحاد الأوروبي سيسمح للاعبين بتمثيل فريقين

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أنه سيسمح للاعبين المنتقلين من فريق إلى آخر خلال الموسم بتمثيل الناديين في دوري أبطال أوروبا وفقا للوائح الجديدة.

وقال الاتحاد في بيان اليوم الثلاثاء إنه سيسمح لكل فريق باستخدام تغيير رابع خلال الوقت الإضافي في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وستدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في الموسم المقبل وهو ما يعني أن اللاعب الذي يشارك مع فريق في دور المجموعات وينتقل إلى فريق آخر في يناير فإنه سيمثل فريقه الجديد في الأدوار الإقصائية. وينطبق الأمر ذاته على الدوري الأوروبي.