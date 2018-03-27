بالفيديو.. مواطن يحلق رأسه ويصبغ لحيته بالوردي لزوجته

نورة الشهري (صدى):

في واحدة من صور التضحية والمحبة ؛ حرص المواطن سامي كردي على مساندة زوجته في محنتها ، بعدما تعرضت عائلته لصدمة إصابتها بمرض السرطان .

وأقدم المواطن ” كردي ” على الاجتماع مع أصدقائه بمكتبه الخاص ، حيث اتفقوا على حلق رؤوسهم وصبغ لحاهم باللون الوردي ، كنوع من التلطيف للأجواء بالنسبة لزوجته وبناته ، وتأكيدًا على محبتهم ودعمهم دائمًا لها .

وخلال حواره لقناة العربية ، أوضح المواطن ، أن الفكرة كانت صغيرة وهدفها هو مشاركتها مع العائلة والأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، إلا أنها تحولت بشكل مفاجئ إلى حملة ” سوبر ديما ” التي باتت تدعم كل سيدة تعاني من هذه التجربة الخطيرة وليست زوجته فقط .