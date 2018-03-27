بالفيديو.. مواطن يحلق رأسه ويصبغ لحيته بالوردي لزوجته
في واحدة من صور التضحية والمحبة ؛ حرص المواطن سامي كردي على مساندة زوجته في محنتها ، بعدما تعرضت عائلته لصدمة إصابتها بمرض السرطان .
وأقدم المواطن ” كردي ” على الاجتماع مع أصدقائه بمكتبه الخاص ، حيث اتفقوا على حلق رؤوسهم وصبغ لحاهم باللون الوردي ، كنوع من التلطيف للأجواء بالنسبة لزوجته وبناته ، وتأكيدًا على محبتهم ودعمهم دائمًا لها .
وخلال حواره لقناة العربية ، أوضح المواطن ، أن الفكرة كانت صغيرة وهدفها هو مشاركتها مع العائلة والأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، إلا أنها تحولت بشكل مفاجئ إلى حملة ” سوبر ديما ” التي باتت تدعم كل سيدة تعاني من هذه التجربة الخطيرة وليست زوجته فقط .
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3885 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يشفيها ويجزاه خير … نادر تلاقي كذا رجال يدعمو زوجاتهم نفسياً ومعنوياً … في حالات كثيره يتزوجو على زوجاتهم بحجة انو يحتاج زوجه تشوف أموره وامور عياله … الله المستعان
alfahd42[ عدد التعليقات: 15429 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يشفيها ويجزاه خير …على دعمه لها
بس كان يقدر بطرق اخرى غير صبغ اللحيه بهذا اللون الحريمي كان حلق ويكفيه
اذا كانت فعلا تحبه ماترضى عليه يكون في الوضع هذا
ادعمها اطبخ لها ساعدها فرحها لاعبها مشها اقض وقتك معها هذا اللي يسعدها