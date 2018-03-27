أم تقتل أطفالها الثلاثة والسبب غريب

إسلام آباد(صدى):

أقدمت سيدة باكستانية على قتل أطفالها الثلاثة ، في منزلها بمدينة لاهور الباكستانية ، عقب إصابتها بالأكتئاب لمرورها بمشاكل مالية .

قالت الشرطة الباكستانية في بيانه إعلامي ، أنه تم ضبط أم تٌدعى ” أنيقة خاتون ” أحدثت عدداً من الإصابات في ساعديها بشفرة حادة ، قبل إبلاغ والدها والشرطة بوفاة الأطفال .

وزعمت خاتون في اعترافاتها أمام الشرطة ، أن عشيقها قتل ابنيها، الذين تتراوح أعمارهم 5 و9 سنوات، وابنتها البالغة من العمر 7 سنوات ، وبالتحقيق تم التأكد من كذبها وأنها قامت بقتلهم .

وأكدت الشرطة ، أن المرأة مطلقة منذ حوالي سبع سنوات وتواجه مشاكل مالية ، وأشارت عائلتها أنها اٌصيبت بحالة اكتئاب حاد الفترة الماضية .