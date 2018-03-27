مغردون يتفاعلون مع صورة للرياض تحمل مفتاح فك مقاطعة قطر
ظهرت صورة تعبر عن حال قطر , مؤكدة أن مفتاح هذه المقاطعة في الرياض.
وأوضحت الصورة، قطر على الخريطة محاطة بأسلاك شائكة ومفتاح هذه الأسلاك بالرياض، مشيرة إلى أن الحل الوحيد لإنقاذها يوجد في المملكة، وعلق المغردون تفاعلاً مع الصورة, أن ” قطر لن تعود إلا إذا وقفت عن تدعيم الإرهاب ” .
وغرد آخرون، بأن المملكة لن تعود قطر، إلا إذا رجعت عن ما تفعله في حق العرب، ودعم منظمات الإرهاب، والوقوف ضد آي نهضة عربية.
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 820 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكرا
alfahd42[ عدد التعليقات: 15446 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظ وينصر بلدنا على كل متعنت وعاصي