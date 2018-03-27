بالفيديو.. مريم حسين تعترف بعد سالفة خلود وفرح: كنت أسوي أفلام مع زوجي

أماني الغامدي(صدى):

اعترفت الفنانة المغربية مريم حسين عن تنفيذها عدد الفيديوهات المٌدبرة بينها وبين زوجها لنشرها عبر السوشيال ميديا وجذب المتابعين ، جاء ذلك في تعليقها على المناوشات التي تحدث بين الكابلز ” الدكتورة خلود وزوجها أمين ” و ” فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي ” .

وقالت مريم في الفيديو ” أنا ودي أقول كلمة اللي قاعد يصير في ها الدنيا كتير .. الكل قاعد يطقق الثاني فلانة تطق الثانية والثانية تطق فلانة ولا تعرفون فين الصدق وفين الأفلام .. لأني مريت بها الحالة وأنا اعترف انا كمان مريت بأفلام لما كنت متزوجة ياما سوينا أفلام ونشرنا أشياء ما كان يجب أن تنشر ” .

وتابعت ، ” أول كابلز في السوشيال ميديا يظهر حياتهم الخاصة حق الناس كان انا وزوجي .. ولكن أخرتنا شنو ؟! ، كل واحد في طريق والغلبان في السجن من ورا لسانه .. أخرتنا شنو ؟ ولا شئ ” .

واستطردت قائلة ، ” كل واحد قاعد يهدد الثاني صرتوا مثل العصابات .. عيب كل واحد فيكم بيتابعه أطفال يقتدون فيكم ” .