بالصور.. أسرة الملياردير ” الجفالي ” تبيع مقتنياته الثمينة في مزاد

علي القحطاني(صدى):

أقدمت عائلة الملياردير وليد الجفالي، على بيع مجموعة كبيرة من ممتلكاته الثمينة، في مزاد جرى أمس الإثنين بمدينة ساري .

وباعت العائلة خلال المزاد، أكثر من 400 قطعة من أراضي ” الجفالي ” مترامية الأطراف، بالإضافة إلى عدد كبير من مقتنياته القيمة، حيث تضمن بيع القطع الفنية والرسومات لأشهر الفنانين حول العالم، إلى جانب بيانو مصنوع من الكريستال .

وتضمنت الممتلكات التي تم بيعها، التحف التي اقتناها الملياردير، والتي تمثلت في اثنين من المدافع التاريخية التي تعود إلى القرن التاسع عشر، فضلًا عن منزل تقدر قيمته بـ 50 مليون جنيه إسترليني، وكان من ضمن أغلى الممتلكات التي عرضت للبيع ، كنوز الجفالي وتماثيل للفنان الكولومبي فيرناندو بوتيرو ، لتزيد أسعارهم عن2 مليون جنيه إسترليني.

واستغرقت عملية البيع أكثر من 10 ساعات، وهو نفس الوقت الذي استمرت خلاله عملية بيع كامل مقتنيات الجراج الخاص بوليد الجفالي، بما عاد على ورثته بأكثر من 7 ملايين جنيه إسترليني، حيث من المنتظر أن بتم توزيع العائدات على زوجاته الثلاث السابقات وبناته الخميس، بعدما توفي عام 2016 عن عمر يناهز الـ 61 عامًا .

