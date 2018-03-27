انطلاق ” هوندا أكورد ” بتصميم مختلف في المملكة

طوكيو(صدى):

تشق عدد من السيارات الجديدة طريقها للمملكة، ومنها سيارة هوندا أكورد اليابانية في أحدث إصداراتها متمثلة في الجيل العاشر من السيارة، والتي تم طرحها من قبل وكيلها بالمملكة شركة عبد الله هاشم المحدودة.

وتنتمي أكورد لفئة السيارات السيدان متوسطة الحجم وهي من بين السيارات التي تحقق مبيعات طيبة في المملكة وجاء تقديمها كموديل 2018 في البلاد.

وحملت السيارة تصميم مختلف في جيلها الجديد مع اعتمادها على قاعدة بناء جديدة تجعل السيارة تبدو أقل في الارتفاع وأكبر في العرض كما زاد وزن السيارة في الخفة ولكن هذا لم يمنع في أن يكون أكبر في الصلابة.

وتعتبر أكورد سيارة ذات كفاءة في استهلاك الوقود وهي سيارة انسيابية تتمتع بتصميم ديناميكي عالي يسهل من قيادتها كما تتمتع بمقصورة داخلية واسعة وفاخرة.

وقدمت السيارة بشاسيه حديث أقل في الوزن كما حصلت على تكنولوجيا جديدة ترتبط بنظم الأمان والسلامة وتوفير أدوات مساعدة للسائق.