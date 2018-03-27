مصرع 3 أشخاص في أعمال عنف بين مسلمين وهندوس

نيودلهي(صدى):

كشفت الشرطة الهندية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع أعمال شغب بين مسلمين وهندوس في ولاية البنغال الغربية الواقعة بشرق البلاد، والتي نتج عنها مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات، واعتقال 100 شخصًا آخرين.

الجدير بالذكر، إنه زاد التوتر بين المسلمين والهندوس فى بعض المناطق منذ وصول رئيس الوزراء مودي وحزبه الهندوسي القومي إلى السلطة فى عام 2014، بينما اتهم بابول سوبريو الوزير فى الحكومة الاتحادية من حزب بهاراتيا جاناتا من ولاية البنغال الغربية المسلمين بارتكاب عنف، كما انتقد العديد من الأشخاص تصريحاته ضد المسلمين.