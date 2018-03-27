دراسة تكشف الأضرار الخطيرة لـ ” ماصة العصير”

متابعات(صدى):

كشفت دراسة حديثة عن خطرٍ غير متوقع على البيئة والإنسان لـ ” ماصة ” المشروبات بأنواعها.

حيث أن من اخترعوا هذه الأداة روجوا لها على أساس أنها تساعد على حماية الأسنان، لكنها فى الحقيقة تحمى الأسنان الأمامية فقط لكنها لا تحمى الأسنان الخلفية من أضرار الصودا والعصير.

كما أنها تضر عن طريق دفعها بالسائل فى اتجاه واحد من الفم، لذا، فهي تزيد من فرص تسوس الأسنان وإصابتها بتجاويف بسبب ضغطها المستمر على نفس الأسنان “.

وأشارت الدراسة إلى أن الماصة لها خطر آخر وهو في دخول كمية كبيرة من الهواء مع الشفاطة مما يصيب الشخص بالانتفاخ، لذا حذر الأطباء من كثرة تناول المشروبات بالماصة، وضرورة الاستخدام المضاعف للفرشاة والمعجون.