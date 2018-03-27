بالفيديو. . آهات ” مواطنة ” سارية بالليل وتتوعد شهر شوال!
أظهر مقطع فيديو تم تداولة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مواطنة تقود مركبة ليلا على طريق سريع وبدأت وهي في وضع نفسي مريح.
حيث ظهرت السيدة في العقد الثالث من العمر وهي تسدى النصائح للسيدات بأن لأنفسهن عليهن حق مطالبتهن بأن يعشن حياتهن بلا مطبخ وبلاهم بحسب ماقالت في الفيديو الذي كانت تئن فيه المواطنة بالقول ” وينك ياشهر عشرة! ” وهي في حالة انسجام تام مع إحدى الشيلات الشعبية .
يأتي ذلك في إشارة من المواطنة إلى وقت سريان قرار السماح قيادة المرأة للمركبات في المملكة ؛ ولكن مافعلته المواطنة التي يبدوا أنها كانت تتعلم القيادة يعد حاليا مخالفة تستوجب العقوبة.
مغابش[ عدد التعليقات: 303 ] نشر منذ 1 ساعة
ياليل الليل وش بها
ذي واحنا باقي في رجب
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 460 ] نشر منذ 1 ساعة
طريق سريع وتمشي ٤٠ الشارع هذا السرعه فيه ١٢٠
الله يخلف بس امحق قياده آمنه
هذه عرقلة سير الحين يجيها واحد ماشي بالسرعه النظاميه ويصدمها من الخلف
خصوصا ان الطريق مظلم يعني ماراح ينتبه لها الا اذا كان مركز ميه بالميه
المهم عطونها خبرها اليوم في اي مستشفى منومه
الجنيي[ عدد التعليقات: 621 ] نشر منذ 1 ساعة
طبعا الخروف هو من يصورها
رااايق[ عدد التعليقات: 4263 ] نشر منذ 48 دقيقة
يا ليل يا ساري محتار مشواري * تخيل أن أمشي * خطى لخطى رمشي والدرب أقداري *
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الدنيا ذي صعبه لعبه ورى لعبه * فيها الأمل كذبه * والقلب وش ذنبه يسهر على ناري *
alfahd42[ عدد التعليقات: 15429 ] نشر منذ 47 دقيقة
المفروض تحاسب تقود قبل الوقت المحدد
وتعقل السير هههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 15429 ] نشر منذ 45 دقيقة
والله يا الجنيي كثرت خرفان واكبر دليل شوف اللي يحضرون المسارح مع متبرجات كانه يقول تفرجو عليها
مرسيدس[ عدد التعليقات: 258 ] نشر منذ 39 دقيقة
شكل شهر عشره فيه مفاجئه غير سعيده السؤال الذي يطرح نفسه رؤيا فسرها المفسر الرومي ان النساء لن يقدن السياره قيل يمكن ١٨سنه سمعتها في شريط له في عهد العالم المفتي ان ذاك ابن باز رحمه الله تعالى
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3885 ] نشر منذ 27 دقيقة
وليش لن يقدن السياره 🤐… ومين الرومي ..!!!! عراف ولا مستشيخ ؟!
alfahd42[ عدد التعليقات: 15429 ] نشر منذ 17 دقيقة
سوف نتوقف عن قيادة السياره شهر عشره كامل حتى تتضح لرؤية في الطريق
عشان ماتجيك وحده سمعت بالقياده وتسوق قبل تتعلم في طريق سريع