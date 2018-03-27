بالفيديو. . آهات ” مواطنة ” سارية بالليل وتتوعد شهر شوال!

إبراهيم الزهراني(صدى):

أظهر مقطع فيديو تم تداولة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مواطنة تقود مركبة ليلا على طريق سريع وبدأت وهي في وضع نفسي مريح.

حيث ظهرت السيدة في العقد الثالث من العمر وهي تسدى النصائح للسيدات بأن لأنفسهن عليهن حق مطالبتهن بأن يعشن حياتهن بلا مطبخ وبلاهم بحسب ماقالت في الفيديو الذي كانت تئن فيه المواطنة بالقول ” وينك ياشهر عشرة! ” وهي في حالة انسجام تام مع إحدى الشيلات الشعبية .

يأتي ذلك في إشارة من المواطنة إلى وقت سريان قرار السماح قيادة المرأة للمركبات في المملكة ؛ ولكن مافعلته المواطنة التي يبدوا أنها كانت تتعلم القيادة يعد حاليا مخالفة تستوجب العقوبة.