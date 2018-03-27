سمو ولي العهد: أوبك تسعى لاتفاق نفطي طويل الأمد مع روسيا

نايف السالم(صدى):

أعلن صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أن منظمة ” أوبك ” تسعى لاتفاق طويل الأمد للتعاون مع روسيا ومنتجين آخرين بشأن قيود انتاج النفط.

وأوضح سمو ولي العهد أن المملكة لديها اتفاق على الخطوط العريضة مع روسيا حول التعاون النفطي، لافتًا إلى أنها تعمل على التحول من اتفاق سنوي إلى فترة تمتد من 10 إلى 20 عامًا.

يُذكر أن المملكة قادت اتفاق أوبك مع عدد من منتجي النفط خارج المنظمة على رأسهم روسيا لخفض انتاج النفط منذ يناير 2017 وتم تمديده اكثر من مرة حتى 31 ديسمبر المقبل.