الطريقة المثالية لرسم ” الآيلاينر “

متابعات(صدى):

تُحسن بعض الفتيات رسم كحل العيون، في حين تُخفق فتيات أخريات في رسمه، ويعود السبب في ذلك إلى أن كل عين لها ما يناسبها من رسمة كحل، حسب شكلها، الذي يختلف من عين إلى أخرى.

وهنا نرصد لكِ الطريقة المثالية لرسم كحل العين حسب شكل عينيكِ..

الجفن المخفي

إذا كان لديكِ جفن مخفي فيجب أن يكون خط الكحل ضيقا على خط الرموش، قدر الإمكان، ولا تقلقي من كونها دقيقة أبدا، كما يجب أن تتجنبي وضع خط الكحل على الجفن السفلي حتى لا تبدو عيناكِ أضيق.

العيون المخبّأة

على صاحبة هذه العيون وضع خط الكحل العلوي لملء الفراغات بين رموشها، واعتماد الآي لاينر بالألوان الفاتحة، للحصول على عينين مُشرقتين بشكلٍ رائع.

العيون الدائرية

لو كانت عيناك دائريتين فمن الذكاء العمل على استطالة عينيكِ، من خلال خط الكحل الخارجي من الجزء العلوي والسفلي، على أن ينضما معا عند الزاوية، وهو أمر مثالي للحصول على إيحاء باستطالة عينيكِ.

العيون اللوزية

من السهل التعامل مع العيون اللوزية، ليس عليكِ إلا رسم خط الكحل على الزوايا الخارجية، مع خط رفيع يبدأ في الزاوية الداخلية إلى أن يصل إلى الثلث الخارجي للعين، لينتهي تدريجيا بشكل أقل، مما يمنح عينيكِ تأثيراً دراماتيكياً مميّزاً.