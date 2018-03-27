تخلصي من اصفرار الأظافر بهذه الطرق الطبيعية

متابعات(صدى):

أكدت خبيرة تجميل ، أن اصفرار الأظافر يٌعد من أكثر المشاكل الجمالية شيوعًا، وقد يكون استخدام المانيكير كثيرا أحد أسبابه.

أسباب اصفرار الأظافر الأكثر شيوعًا وكيفية التخلص من تلك المشكلة :

طلاء الأظافر

تطبيق المانيكير لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى اصفرار الأظافر، وخاصة الألوان الداكنة، ولكن يمكنك تجنب تلك المشكلة من خلال تطبيق طبقة من المانيكير الشفاف قبل تطبيق أي طلاء أظافر.

التدخين

التدخين المفرط يمكن أن يجعل الاظافر صفراء، وأفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان التدخين هو السبب، هي من خلال التوقف عن التدخين لبضعة أسابيع ومراقبة ما إذا كان لون أظافرك يتغير.

الالتهابات الفطرية

أدوات الصالون غير المعقمة وسوء النظافة يمكن أن تسبب الالتهابات الفطرية، ما يجعل أظافرك صفراء وضعيفة، وليس من الضروري أن تلاحظي ظهور رائحة كريهة، لذلك يُفضل استشارة الطبيب.

وجود مشكلة صحية

يمكن أن يكون السبب هو وجود بعض الحالات الصحية مثل الغدة الدرقية، وأمراض الكبد، وانخفاض مستويات الحديد والزنك في الجسم، لذلك احرصي على استشارة الطبيب.

كيف تتخلصين من اصفرار الأظافر بنفسك؟

يعتمد علاج تلك المشكلة إلى حد كبير على السبب، فإذا كان السبب لا يرجع إلى مشاكل صحية ولستِ بحاجة لاستشارة الطبيب، جربي إحدى الطرق التالية:

صودا الخبز

تساعد صودا الخبز على التخلص من الالتهابات الفطرية من خلال تحضير وعاء كامل من الماء الدافئ وإضافة ملعقة من صودا الخبز، ثم نقع أصابعك في الخليط لبضع دقائق، طبقي تلك الطريقة كل 7-8 أسابيع للمحافظة على صحة أظافرك وستلاحظين تغير اللون بعد مرتين من الاستخدام.

ماء الليمون

أضيفي بعض عصير وقطع الليمون إلى الماء الدافئ وانقعي يديكِ في الخليط، وطبقي تلك الطريقة لبضعة أيام وسترين تأثير التبييض على يديكِ وأظافرك، وإذا أردتِ يمكنك فرك قطعة من الليمون على أظافرك لتنظيفها.

استخدام معجون أسنان قائم على الفحم

ذلك النوع من معجون الأسنان معروف بمفعوله في تفتيح الأسنان، ويمكنك استخدامه للتخلص من اصفرار الأظافر من خلال تركه على أظافرك لمدة 5-10 دقائق، ثم استخدمي فرشاة أسنان قديمة لتنظيفه عن أظافرك وستلاحظين النتيجة.