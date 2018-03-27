عسيري يحقق رقما قياسيا مع الأهلي

طلال الغامدي(صدى):

ظهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهند عسيري بمستوى مميز في منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الجاري، ونجح في قيادة الراقي لحصد نقاط هامة؛ قادته لاحتلال المركز الثاني بالمسابقة المحلية.

استطاع لاعب الأهلي مهند عسيري، في تسجيل أرقامًا فريدة خلال مسابقة دوري المحترفين، هذا الموسم؛ قادت الراقي إلى أن يحقق نتائج إيجابية.

وتألق مهند هذا الموسم بتسجيله هدفًا بعد كل 25 لمسة كمعدل هذا الموسم في دوري المحترفين وهو أفضل معدل بين لاعبي هذا الموسم.

وأدى غياب عمر السومة فترة طويلة؛ لإصابته خلال هذا الموسم إلى استغلال عسيري هذا الغياب في المشاركة باستمرار في المباريات والظهور بمستوى مميز سواء في دوري المحترفين أو دوري أبطال آسيا.