بريطانيا تكشف خططها بشأن مقاطعة كأس العالم

طلال الغامدي(صدى):

أعلن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، عن عدم وجود خطط لمقاطعة كأس العالم، أو السعي لمقاطعة المنتخب البريطاني للمونديال، المقرر إقامته بروسيا.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الأمر متروك لاتحاد كرة القدم وليس للحكومة، قائلاً : ” لا يوجد رغبة في معاقبة المشجعين البريطانيين ” .

وأكد ” جونسون ” أنه لن يكون هناك حضور لوزراء الحكومة أو أعضاء الأسرة المالكة في المونديال.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية قضية استخدام روسيا لغاز الأعصاب في محاولة اغتيال عميل روسي مزدوج.