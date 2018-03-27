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فضيحة جديدة لفيس بوك تهدد مستخدمي الأندرويد

فضيحة جديدة لفيس بوك تهدد مستخدمي الأندرويد
واشنطن(صدى):

كشفت مصادر عن جمع موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” سجلات المكالمات والرسائل من أجهزة الأندرويد، لعدة سنوات منذ تأسيسه، ولكن الغريب أن هذه البيانات قابلة للتجميع في ملفات بيانات يمكن الاطلاع عليها.

وأبلغ العديد من مستخدمي موقع ” تويتر ” ، عن العثور على أشهر أو سنوات من بيانات سجل المكالمات في ملف بيانات تابع لـ ” فيس بوك ” ، وكان قابلًا للتنزيل، ما أثار غضب مستخدمي ” فيس بوك ” بسبب تسريب البيانات الشخصية، ما دفع البعض لتجربة الأمر وتنزيل ملفات البيانات الخاصة بهم، وكانت النتائج مقلقة حيث تفاجئوا بكل المكالمات والرسائل الشخصية في هذا الملف.

كما أن ” فيسبوك ” يطلب الموافقة للوصول إلى المكالمات والرسائل الشخصية كواحد من الشروط الأساسية لاستخدام التطبيق، ويبدو أن تطبيق ” ماسنجر ” يقوم بجمعها كواحد من الطرق المستخدمة لتسهيل الوصول للأرقام والأشخاص على التطبيقين، ولكن المشكلة في جمع المكالمات بكل المواعيد وهذا لن يفيد في شيء.

والجدير بالذكر أن ” فيس بوك ” لم يتمكن من جمع هذه البيانات على أجهزة ” آيفون ” ، وذلك بفضل عناصر تحكم الخصوصية في ” أبل ” ، في حين أن المكالمات الأخيرة توضح أن ” فيسبوك ” يحاول اختراق هذا الأمر أو تجاوزه واختراق الخصوصية في ” آيفون”.

وجاءت اكتشافات جمع البيانات في نفس الأسبوع الذي تعرض فيه ” فيس بوك ” للهجوم بسبب تسريب البيانات لمكتب ” كامبريدج أناليتيكا ” للحصول على معلومات شخصية مما يصل إلى 50 مليون مستخدم ” فيسبوك ” .

كما تم استدعاء الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج لشرح كيفية أخذ البيانات دون موافقة المستخدمين على لجنة برلمانية بريطانية.


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