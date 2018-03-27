تصنيف بلجيكا والأخضر دوليا وقاريا قبل مواجهة مثيرة وديا

ماجد محمد(صدى):

تحمل مواجهة الأخضر، والمنتخب البلجيكي، اليوم الثلاثاء، وديًا؛ في إطار الاستعداد لمونديال روسيا، طابعًا خاصًا.

ويترقب الجماهير في العالم العربي مواجهة بلجيكا اليوم؛ لما تحمله من قوة، وإثارة؛ لما تحمله من تحديات للأخضر الذي يرغب في تحقيق الفوز التاريخي في مونيدال 1994، ورغبة المنتخب البلجيكي في الثأر لتلك الهزيمة.

وقبل انطلاق المواجهة الودية، تسلط ” صدى ” الضوء على تصنيف المنخبين قاريًا ودوليًا.

يحتل الأخضر المركز السادس في التنصيف القاري؛ بينما يحتل الـ69 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، لشهر مارس.

وعلى جانب أخر يحتل المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم مرتبة متقدمة في شهر مارس الجاري؛ حيث إنه يقع في المركز الخامس دوليًا والثالث قاريًا.

يجدر الإشارة إلى أن أفضل تصنيف وصل له المنتخبان قبل مباراة السعودية وبلجيكا، اليوم، هو تصدُّر الشياطين الحُمر للتصنيف الدولي شهري نوفمبر 2015 ومارس 2016، واحتلال الأخضر للمركز الـ21 في يوليو عام 2004.