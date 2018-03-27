اكتمال حجز 65% من مشروع ” رواسن ينبع “

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الإسكان، من خلال برنامج ” سكني ” ، عن اكتمال حجز ما يقارب 65 %، من مشروع ” رواسن ينبع ” ، حيث تجاوز عدد الوحدات السكنية المحجوزة، بعد نحو ثلاثة أسابيع، على إطلاق معرض الحجز، نحو 424 وحدة سكنية.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة، أن عمليات الحجز، تتواصل على أرض المشروع الواقعة شمال مدينة ينبع البحر، والمشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي، حيث يقع بمحاذاة شارع الكورنيش، وعلى بعد أقل من 500 متر من شاطئ البحر الأحمر، ويبعد 15 كم عن مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز.

الجدير بالذكر، أن المشروع يوفر 660 وحدة سكنية، تتنوع بين الشقق والتاون هاوس، بمساحات متعددة، وأسعار مناسبة تبدأ من 420 ألف ريال، ولا تتجاوز الـ750 ألف ريال، كما تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 235 ألف متر مربع.

كانت وزارة الإسكان، أعلنت مطلع العام الجاري، عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج ” سكني 2018 ” ، والتي تشمل تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف أرض سكنية تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم، بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية، والبنوك والمؤسسات التمويلي.