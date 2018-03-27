مدرب المغرب يشعر بالقلق من أخطاء أسود الأطلسي

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن مدرب المغرب هيرفي رينار، بدأ يشعر بالقلق عقب المباراة الودية التي قادها المنتخب فب مواجهة صربيا.

وأظهرت المواجهة الودية، وقوع لاعبو المغرب في عدد من الأخطاء على الرغم من تحقيقه للفوز بهدفين مقابل هدف.

وأعرب المدرب عن قلقه من تلك الأخطاء، إلا أنه قرر تفادي تلك الأخطاء في مواجهة اليوم الودية أمام أوزباكستان.

وعن سبب غياب لاعبين مثل مهدي كارسيلا ويوسيف النشيري وعادل ترابت، قال: ” هناك منافسة قوية بين اللاعبين للدخول في القائمة النهائية “، مضيفًا : ” سيذهب لروسيا 23 لاعباً، ولن يكون هناك مكان للجميع “.