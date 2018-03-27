جوجل ينافس آبل ويصدر أول تابلت يشبه ” آي باد “

نورة الشهري(صدى):

أصدر محرك البحث ” جوجل كروم ” أول جهاز تابلت من شركة ” acer ” ، لينافس في إمكانياته جهاز ” iPad ” ، حيث تم الإعلان عنه قبل إصدار شركة ” آبل ” لأحدث منتجاتها بيوم واحد.

ويحتوي جهاز “tab 10″، على شاشة بمقاس 9.7 بوصة، تمامًا مثل نظيره “ipad”، مع كاميرات أماية وخلفية، وعمر بطارية طويل، ومعالج OP1، وذاكرة RAM سعة 4 جيجا بايت، وتخزين 32 جيجابايت.

كما أنه يحتوي على قلم للكتابة مثل أجهزة ” جالاكسي نوت ” وسيباع الجهاز بسعر 329 دولارًا، وهو نفس سعر ” آي باد ” ، وسيتم توزيع جزء منه في المدارس كدعاية للجهاز الجديد من الشركة، لكن لم يتم تحديد موعد تداوله في الدول العربية حتى الآن.