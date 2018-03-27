بالصور.. تحدي القراءة العربي يكرم 30 طالبة مشاركة بمكة

سعيد العجل(صدى):

برعاية وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية كرّم مشروع تحدي القراءة العربي 30 طالبة مشاركة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وذلك نظير مشاركتهن في التحكيم بالتصفيات النهائية للدورة الثالثة من مشروع تحدي القراءة العربي على مستوى وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٧/١٠هـ على مسرح التعليم بقاعة الملك فهد بتعليم مكة (بنات) بحضور محكمات من مدينة دبي و مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي ومديرة إدارة الإشراف التربوي لمياء بشاوري وعدد لفيف من القيادات التربوية .

استهل البرنامج بالنشيد الوطني ، عقبه تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، تلاه كلمة مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة مكة المكرمة الدكتورة آمنة الغامدي التي أعربت عن بالغ سعادتها بهذه المشاركة اللافتة في مشروع تحدي القراءة العربي هذا العام، مهنئةً بناتنا الطالبات على هذا المستوى الرائع، مثمنةً جهود الكادر التعليمي في دعم طالباتنا المشاركات، مبينةً بأن المنظومة التعليمية قد شهدت تطوراً نوعياً وذلك من خلال مثل هذه المشاريع الفاعلة والتي كان لها دور كبير وبارز في تطوير آليات تفكير جديدة وبناء قدرات تحليلية ونقدية تنعكس إيجابياً على طريقة استيعاب الطلاب والطالبات للمنهاج المدرسي ، مشيرةً إلى أن تحدي القراءة العربي قد نجح في التحول إلى ظاهرة معرفية وذلك على صعيد الوطن العربي، موضحةً أن هذا الاحتفاء يمثل حافزاً رائعاً لجميع طلاب وطالبات بلادنا الحبيبة وتواصلاً لما يتحقق من تميز وتألق في الفعاليات والبرامج التعليمية كافة على مستوى المملكة، متمنيةً أن يسهم هذا المشروع في دوراته المقبلة في تحويل القراءة إلى مقوّم ثقافي أساسي في كافة المجتمعات العربية ولدى مختلف فئات المجتمع ومؤسساته.

ومن جهتها باركت مديرة إدارة الإشراف التربوي لمياء بشاوري هذا التميز لطالباتنا المشاركات في التصفيات النهائية للدورة الثالثة من مشروع تحدي القراءة العربي على مستوى وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الذي استضافت فعالياته الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة ، مثمنةً للمشاركين هذا الإنجاز العظيم، مقدمةً جزيل شكرها لطالباتنا وأسرهن والميدان التعليمي أجمع وذلك لدعمهم المشرف والذي يليق بوزارة التعليم على هذا المستوى الباهر الذي أظهرنه في مشروع تحدي القراءة العربي ، متمنيةً للجميع دوام التوفيق والنجاح.

ثم توالت فقرات الاحتفاء متضمنة ً فيلم وثائقي عن مشروع تحدي القراءة، ومجس ترحيبي قدمتة طالبات ثانوية رملة بنت أبي سفيان ، وترحيب منسوبات المكتب المسائي بالحضور الكريم، فيما نثرت طالبات ابتدائية دوحة النور الورود عليهن احتفاءًا بهن ، تلاها زفة فارسات القراءة.

وفي ختام الاحتفاء كرمت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة مكة المكرمة الدكتورة آمنة محمد الغامدي الطالبات المشاركات في التصفيات النهائية للدورة الثالثة من مشروع تحدي القراءة العربي على مستوى وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية وقدمت لهن شهادات الشكر والتقدير والهدايا التذكارية .

يذكر أن ” تحدي القراءة العربي ” ، هو أكبر مشروع عربي أطلقه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي.

ويهدف المشروع إلى تنمية حب القراءة لدى جيل الأطفال والشباب في العالم العربي، وغرسها كعادة متأصلة في حياتهم تعزز ملكة الفضول وشغف المعرفة لديهم وتوسع مداركهم.

