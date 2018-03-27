بالصور.. الكشف عن سانتافي وتوسان المحسنين وكونا الكهربائية من هيونداي

عادل الحربي(صدى):

أعلنت شركة هيونداي عن عدد من سياراتها الكروس أوفر المنتظر الكشف عنها في 28 مارس المقبل خلال فعاليات معرض نيويورك الدولي للسيارات, ويشمل ذلك طرح سيارات سانتافي وكونا الكهربائية لأول مرة في أمريكا والعرض العالمي الأول لتوسان الجديدة المحسنة.

وتعتبر سانتافي 2019 من السيارات المرتقبة بشدة وتعتبر بديل لموديل سانتافي الحالي وهي السيارة التي ظلت متواجدة في أمريكا لمدة 32 عام وحققت مبيعات 1.5 مليون سيارة, والنسخة الجديدة ستبدأ مبيعاتها في الصيف. والجيل الرابع من السيارة يبدو جريء في التصميم مع مصابيح أمامية LED رفيعة مع خطوط تصميم مستقبلية تنافس مازدا CX-5 .

وستأتي نسخة سانتافي بخمسة مقاعد باسم سانتافي والنسخة بسبعة مقاعد ستحمل اسم XL مع تمتعها بمحركين بنزين أحدهما 2.4 لتر بقوة 185 حصان والأخر 2 لتر بقوة 232 حصان. وبعد عام من الآن فالسيارة ستكون أول نسخ هيونداي الديزل في أمريكا بمحرك 2.2 لتر بقوة 200 حصان .

أما بالنسبة لموديل توسان فقد أعلن عن تقديم النسخة المحسنة منه كما تقدم توسان سبورت 2018 في أمريكا كذلك وتأتي بنفس باقة التصميم القديمة. ولا تعرف سوى تفاصيل قليلة بخصوص توسان المحسنة ولكن الصور التجسسية تظهرها بمصابيح أمامية جديدة وشبكة محسنة ووعدت هيونداي بتقديم نسخ N من السيارة متعددة الاستخدامات .

أما كونا الكهربائية فقد استبدلت الشركة المحرك البنزين بمحرك كهربائية بقوة 133 حصان وعزم دوران 395 نيوتن متر. وبفضل بطارية 39.2 كيلوواطساعة فالسيارة ستأتي بمدى تنقل 186 ميل كما ستقدم هيونداي نسخة عالية الأداء بقوة 201 حصان وبطارية أكبر بقوة 64 كيلوواطساعة بمدى تنقل 292 ميل.