أمير الشمالية يستقبل مدير فرع ” العامة للسياحة ” بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة محمد عبدالرحمن الزمام.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة مؤشرات أداء فرع السياحة وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030, وكذلك مناقشة فرص الاستثمار في النزل البيئية والمنتجعات السياحية.

واطلع سموه على جهود الهيئة في مجال التنمية السياحية في المنطقة، والفعاليات التي ستقيمها الهيئة في المنطقة.

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية باهتمام القيادة الحكيمة بتنمية القطاع السياحي, وذلك باعتماد قطاع السياحة والتراث الوطني كأحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وأحد أبرز البدائل لاقتصادات ما بعد النفط, داعياً إلى تكثيف الجهود لتنمية القطاع السياحي بالمنطقة ليؤدي دوره الهام والحيوي بتوليد الفرص الاستثمارية والوظيفية وتوفير بدائل ترفيهية لأهالي المنطقة وزوارها, والاستعداد لموسم الإجازة المقبل، كما دعا إلى ضرورة تعاون الجهات الحكومية والأهلية مع الهيئة في فعالياتها التي تنظمها.

وأكد سموه أهمية تفعيل البرامج السياحية في المنطقة وإبراز آثارها التاريخية ومضاعفة الجهود للوصول إلى تفعيل المقومات السياحية, مشيراً إلى ما تحظى به المنطقة من مقومات سياحية يمكن استغلالها وجذب المواطنين للسياحة الداخلية من خلال تفعيل برامج وخدمات وفعاليات قادرة على جذب السائح باستثمار تلك المقومات.

وطالب الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بضرورة الاستفادة من التجارب المحلية والدولية في بناء المسارات السياحية وحقائبها الترويجية وتهيئة المرشدين السياحيين المنظمين للبرامج السياحية من الشباب السعودي من الجنسين.

من جانبه أعرب الزمام باسم منسوبي هيئة السياحة بالمنطقة عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه ببرامج الهيئة.

