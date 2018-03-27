فيديو طريف.. ” إسعاف أم قتل عمد ” مسعفون يغيرون مهمة الإنقاذ

متابعات(صدى):

تتمثل مهام الفرق الإسعافية في إنقاذ المرضى والمصابين بطرق آمنة حتى لا يتعرضون إلى أضرار جسمية أكبر من إصابتهم التي تعرضوا لها، ولكن يتحول دور فرق الإنقاذ هنا إلى فرق السخرية ويكلفون مرضاهم أضرار أكبر.

وكشف فيديو عن أغرب مواقف الفرق الإسعافية وأكثرها إحراجًا أثناء محاولة إسعاف المصابين سواء الرياضيين في الملاعب أو مصابين في حوادث متنوعة، فبعضهم لم يستطع حمل المصابين والآخرين قضوا على المصابين.

ولاقى هذا الفيديو الطريف والساخر رواج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لما به من مواقف طريفة ومضحكة، مؤكدين أن هذه ليست فرق إسعافية وإنما قتل عمد في موجه من الضحك.