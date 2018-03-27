” فلاي دبي ” توقف رحلاتها إلى 3 مناطق بالمملكة
أعلنت ” فلاي دبي ” أحد أكبر المشغلين للرحلات الدولية بالمملكة، اليوم الثلاثاء، وقف رحلاتها إلى 3 مناطق في المملكة؛ لأسباب تشغيلية.
وأوضحت الشركة على موقعها الإلكتروني أنه لن يتم تشغيل رحلات ” فلاي دبي ” إلى ” الجوف، ينبع، والهفوف ” ، وذلك اعتبارًا من 3 أبريل المقبل.
يُذكر أن فلاي دبي أحد أكبر المشغلين للرحلات الدولية بالمملكة، حيث تربط دبي بـ10 مدن سعودية، وهي من اوائل الشركات التي أطلقت الرحلات الدولية المجدولة للمطارات الإقليمية بالمملكة.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 2 ساعتين
من وجهة نظري المتواضعة.
شركة فلاي دبي من أفضل شركات الطيران التي أصبحت منافسة لكثير من الشركات الناقلة إقليميا ودوليا.