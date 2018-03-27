” فلاي دبي ” توقف رحلاتها إلى 3 مناطق بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

أعلنت ” فلاي دبي ” أحد أكبر المشغلين للرحلات الدولية بالمملكة، اليوم الثلاثاء، وقف رحلاتها إلى 3 مناطق في المملكة؛ لأسباب تشغيلية.

وأوضحت الشركة على موقعها الإلكتروني أنه لن يتم تشغيل رحلات ” فلاي دبي ” إلى ” الجوف، ينبع، والهفوف ” ، وذلك اعتبارًا من 3 أبريل المقبل.

يُذكر أن فلاي دبي أحد أكبر المشغلين للرحلات الدولية بالمملكة، حيث تربط دبي بـ10 مدن سعودية، وهي من اوائل الشركات التي أطلقت الرحلات الدولية المجدولة للمطارات الإقليمية بالمملكة.