الاتحاد الأوروبي يغضب من إطلاق الحوثيين صواريخ بالستية على المملكة

أكدت كاثرين راي، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أن إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ بالستية باتجاه مناطق بالمملكة، يعد عملاً استفزازية.

وأضافت في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذا العمل يتنافى مع النداءات الدولية لإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية يعتمد على الحوار، واصفة الإطلاق المتزامن لعدة صواريخ حوثية على المملكة بالـ ” غير مسبوق في الصراع ” .

وأشارت ” راي ” إلى أن من يعملون على إيجاد حل سياسي للصراع لا يجب أن يتأثروا بمثل هذه الأعمال، مؤكدة أن التصعيد العسكري سيؤدي إلى مزيد من المعاناة للشعب اليمني.