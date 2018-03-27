بالصور.. تنظيم يوم ترفيهي لعمال النظافة في الطائف بعنوان ” شكرا لكم “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نظمت أمانة محافظة الطائف، اليوم الثلاثاء، يومًا ترفيهيًا لعمال النظافة بالمحافظة بعنوان ” شكراً لكم ” ، وذلك بمشاركة نادي الحي بثانوية هوازن، ورابطة العمل التطوعي.

حيث قام المهندس محمد بن هميل آل هميل، أمين الطائف، بتكريم عمال النظافة، وعرضت أمانة الطائف، عددًا من الصور عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ترصد جانبًا من التكريم.

وعلى جانب آخر، كثفت أمانة الطائف أعمال النظافة والصحة العامة في حضن ” سباق الهجن ” ، فيما دعمت أعمال النظافة بفرق الكنس الشامل في الغمير.