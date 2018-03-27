دوري المحترفين يجبر الزمالك على رفع راتب لاعبه النيجيري

ماجد محمد(صدى):

في ظل محاولات الزمالك لاستعادة لاعبيه من دوري المحترفين، يبدو أن النادي المصري لا يرغب في التفريط في لاعبيه الحالين لأندية دوري المحترفين.

وكشفت مصادر عن سعي الزمالك لرفع راتب لاعب الوسط النيجيري معروف يوسف؛ خوفًا من انتقاله للدوري السعودي بعد تلقيه العروض.

وقالت المصادر إن الزمالك عقد اجتمع مع محترفه النيجيري معروف يوسف عقب علم النادي بتلقيه عرض من دوري المحترفين؛ لإقناعه بمواصلة العمل في النادي وعدم التفكير في الرحيل، مع زياده راتبه.

يجدر الإشارة إلى أن أي نادي يستطيع ضم معروف يوسف مقابل دفع مليون ريال وهي قيمة كسر عقد اللاعب مما يدفع الزمالك للتحرك من أجل تعديل عقد اللاعب في أسرع وقت ممكن.