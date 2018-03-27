أمير الشمالية: حكومة خادم الحرمين وولي عهده أولت القطاع الخيري اهتماما بالغا

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد الخيرية بعرعر بمكتب سموه بالإمارة اليوم، أمين عام الجمعية علي السويلم .

واطلع سموه على المناشط والبرامج التي نُفذت خلال الفترة الماضية والإجراءات التي اتخذتها أمانة الجمعية لتنفيذ مشروع حفظ النعمة وعدد من البرامج الخيرية.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما لله – أولت القطاع الخيري اهتماما بالغا؛ لما له من أهمية في العملية التنموية، خصوصاً لجهة تحويل الأسر المتعففة من حالة العوز الى حالة الاستطاعة، مشدداً على ضرورة تطوير برامج تنموية تقدم لهم الدعم والرعاية والتأهيل بما يكفل لهم بمشيئة الله حياة كريمة لهم، وتمكنهم من تحقيق طموحاتهم، ومشاركتهم في العملية التنموية.

كما أكد سموه ضرورة الاستفادة تعاونياً من كافة البرامج التنموية لأفراد الأسر المتعففة سواء تلك التي تقدمها الأجهزة الحكومية المعنية أو تلك التي تقدمها المؤسسات الوقفية أو الجمعيات الخيرية المانحة، منوها بما يقدمه أبناء المجتمع السعودي في إطار التكافل الاجتماعي من دعم للجمعيات الخيرية داعياً أهلي المنطقة لدعم جهود وبرامج جمعية ساعد للقيام بمهمتها على أكمل وجه.

وشدد سمو الأمير فيصل بن خالد على ضرورة تطبيق الجمعية للحوكمة وفق أعلى المعايير لرفع كفاءة الأداء والعمل بكل وضوح وشفافية.

من جانبه، أعرب السويلم عن عظيم شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه المستمر لكل أعمال الجمعية واهتمامه الكبير بالعمل الخيري والاجتماعي .