امرأة تقتل طفلها خنقا لخوفها من فقدان حضانته

لندن(صدى):

أقدمت مرأة بريطانية، تبلغ من العمر 44 عامًا، على خنق طفلها البالغ من العمر سبع سنوات؛ خشية أن تخسر حصانته التي رفعها، والد واثيو سبرغز، في شهر سبتمبر الماضي.

وبالتطرق لتفاصيل القضية، أقدمت ” ليزلي ” على خنق طفلها، باستخدام وسادة ووشاح، بعد أسبوع من كتابتها رسالة لوالده، تخبره فيها بأنها تفضل أن يموت الطفل، على أن يكون في حضانته.

من الجدير بالذكر، أنه تم العثور على الطفل ” آرتشي ” ، ملقى على سريره، في منزله بالقرب من ” تشرت شربتون ” ، في الحادي والعشرين من سبتمبر 2017.

ومن جانبها، أنكرت الأم التهمة، مدعية بأن طفلها قام بشنق نفسه، غير أن ادعاءاتها، لم تلق قبولًا من هيئة المحلفين، الذين أدانوها بجريمة القتل بالإجماع.