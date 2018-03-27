” تصفية ” توضح أسباب خروج 5 مساهمات من اختصاصها

عادل الحربي(صدى):

أعلنت لجنة المساهمات العقارية ” تصفية ” ، اليوم الثلاثاء، أن بعض المساهمات التي تتلقى اللجنة الاستفسارات حولها لا تقع تحت اختصاصها.

وأوضح المتحدث الرسمي للجنة سعد المسعود، أن هذه المساهمات تتمثل في 5 مساهمات وهما ” مساهم العيد ” وهي منظورة في المحكمة العامة بالدمام باعتبارها ضمن اختصاص وزارة العدل، و ” مساهمة الغزال ” وهي منظورة في دائرة المساهمات العقارية وتم تكليف محاسب قانوني لها من قبل الدائرة.

كما أضاف أن المساهمة الثالثة ” مساهمات بن حسن ” وهي منظورة بالمحكمة العامة بالدمام، و ” مساهمات جمعة الجمعة ” والتي صدر حكم من المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية بإلزام جمعة بن فهد الجمعة برد حقوق المساهمين وفق المقتضى الشرعي.

وتتمثل المساهمة الخامسة في ” مساهمة الذياب ” التي تعد خارج اختصاص اللجنة؛ وذلك لأنها ليست مساهمة عقارية؛ وإنما توظيف أموال تُنظر لدى المحاكم العامة.

وأشار إلى أن اللجنة ترغب في إيضاح الأمور لجميع المساهمين؛ ليتسنى لهم متابعة كل مساهمة في جهتها المختصة حسب القرارات الصادرة بحقها.