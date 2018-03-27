بالصور.. أمين الرياض يدشن حملة إزالة التلوث البصري

سعيد العجل(صدى):

دشن أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس صباح اليوم الثلاثاء حملة إزالة التلوث البصري ضمن نطاق بلديات المنطقة، وذلك ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري بمنطقة الرياض.

والتقى الأمين برؤساء جميع البلديات التابعة لمنطقة الرياض، وجرى استعراض مظاهر التلوث البصري وسبل معالجتها، واعتماد مؤشرات قياس أداء عمل البلديات وفق آليّات تقنية دقيقة ومتطورة لرصد الملوثات البصرية وتوثيق أعمال إزالتها، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين المشهد الحضري بما يحقق رضا السكّان.

وفي حديثه لوسائل الإعلام، قال الأمين: ” إن توجيهات القيادة الحكيمة تؤكد على أهمية العمل الجاد لتوفير الراحة والسلامة لسكان منطقة الرياض، وأن الأمانة ماضية في إنفاذ تلك التوجيهات إيمانًا منها بأن رضا السكان هو الهدف الرئيسي لجميع برامجها وحملاتها، ومن هذا المنطلق جرى تدشين حملة إزالة التلوث البصري ضمن نطاق بلديات منطقة الرياض “.

وأكد أمين الرياض بأن من أهداف الأمانة الرئيسية هي أن يشعر السكّان خلال الأشهر الستة المقبلة بأثر تلك الحملة على مدنهم، كما أن الأمانة ترى بأنهم شركاء أساسيون في نجاح حملاتها لإزالة مظاهر التلوث البصري والحفاظ على جمالية المدن وجعلها خالية من الملوثات البصرية.

وأشار أمين منطقة الرياض إلى أن بلديات المنطقة قدمت خلال الأعوام الماضية جهدًا ملموسًا وإيجابيًا بتعاون مثمر من قِبل السكّان، مؤكد أهميّة مضاعفة الجهود في المرحلة المقبلة لإزالة جميع مظاهر التلوث البصري في ظل توفّر الإمكانات الكفيلة بتحقيق تطلعات سكّان المنطقة.