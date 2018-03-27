لاعبو الاتحاد يلجأون للجمباز

نواف السالم(صدى):

كشف المصري سامح حسين مدرب الجمباز في الاتحاد، عن لجوء لاعبي الفريق الأول إليه لخوض بعض التمارينات بقيادته.

وأوضح ” حسين ” إن اللاعبين أبدوا رغبتهم في أن تصبح أجسامهم أكثر مرونة، بجانب العضلات؛ حتى يزيدون من سرعتهم في الملعب.

وتابع ” حسين ” : ” كما يرغبون في اكتساب التوافق العضلي والعصبي الذي يحتاج إليه أي لاعب ” ، مضيفًا أن أن تمارين الجمباز تأتي بطلب من اللاعبين وليست إجبارية.

وتلقى بعض لاعبي الفريق، وبينهم خالد السميري وأمين بخاري حارس المرمى الاحتياطي المصاب حالياً، تمارين على يد حسين، بالتوازي مع الحصص التدريبية الاعتيادية.