نيويورك تعلن الحرب على المدخنين

نيويورك(صدى):

تتوسع مدينة نيويورك الأمريكية في محاربة المدخنين، وتدرس بلدية نيويورك فرض حظر على تدخين المارة فى الشوارع، وفرض غرامة قدرها 50 دولار على من يخالف هذا الحظر.

ويتضمن الاقتراح المقدم من أحد أعضاء مجلس المدينة، أنه إذا أراد الشخص التدخين أثناء سيره فى الشارع فيجب عليه الوقوف.

قال صاحب الاقتراح إن الهدف هو حماية المارة الآخرين فى الشارع من أضرار الدخان الذى ينفثه المدخن أثناء سيره فى الشارع، خاصة أن شوارع نيويورك تكون مزدحمة بالمارة عادة على مدار الساعة، ويكون من بين المارة أمهات وأطفال.

وتفرض نيويورك بالفعل حظرًا على التدخين فى الحدائق العامة والمطاعم والمبانى العامة المغلقة.

كما تعد صاحبة أعلى ضريبة مفروضة على السجائر فى الولايات المتحدة حيث تصل إلى 13 دولارا على العلبة.